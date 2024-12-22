Число погибших в давках в Нигерии возросло до 50 человек

Свыше 50 человек погибли в Нигерии в давках при раздаче бесплатного продовольствия в различных городах.

Свыше 50 человек погибли в Нигерии в давках при раздаче бесплатного продовольствия в различных городах.

Как передает Report, об этом сообщил нигерийский телеканал Arise news.

Согласно информации, на стадионе города Окиджа (штат Анамбра) более 40 человек были задавлены в толпе стремящихся первыми получить бесплатные продуктовые пайки.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Майтама в результате давки во время раздачи риса неимущим в католической церкви Святой Троицы погибли не менее 10 человек. К храму пришли намного больше бедных людей, чем ожидалось.

Отмечается, что президент Нигерии Бола Тинубу отменил на ближайшие дни свое участие во всех праздничных мероприятиях, чтобы отдать дань уважения жертвам.

Глава нигерийской полиции Кайоде Эгбетокун распорядился провести тщательное расследование этих трагедий, говорится в сообщении.

Политик и кандидат в президенты на выборах 2023 года от Лейбористской партии Питер Оби в своем сообщении в соцсети Х расценил трагедии как следствие массовой нищеты, дороговизны продовольствия и неверных действий властей.