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Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек

Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек Число погибших в столице провинции Северное Киву городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) с момента вступления в него 26 января повстанцев из группировки "Движение 23 марта" достигло 900, количество раненых - 2 880.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 22:59
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек

Число погибших в столице провинции Северное Киву городе Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) с момента вступления в него 26 января повстанцев из группировки "Движение 23 марта" достигло 900, количество раненых - 2 880.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Actualite со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Подсчеты, в которых участвовали представители комитета Красного Креста ДРК и Всемирной организации здравоохранения, сделаны по состоянию на 31 января.

Ранее сообщалось о 773 погибших.

Повстанцы сейчас полностью контролируют город, где постепенно восстанавливается нормальная жизнь, передает радиостанция Okapi.

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