Число погибших в акциях протеста в Эфиопии возросло до 67

По меньшей мере 67 человек погибли в Эфиопии со среды в результате столкновений протестующих с местными властями в различных частях страны.

Как передает Report, беспорядки были вызваны сообщениями о давлении властей на эфиопского политического активиста и медиаменеджера Джавара Мухаммеда.

"Среди погибших 62 демонстранта и пять полицейских", - приводит в пятницу агентство Reuters слова Кефьялев Тефера, комиссара полиции провинции Оромия.

Как уточнил представитель правоохранительных органов, 13 человек погибли от пулевых ранений, остальные - от травм, полученных от ударов камнями. Ранее британская медиагруппа Би-би-си сообщала о 27 погибших.