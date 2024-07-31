Число погибших с начала конфликта в Газе сотрудников БАПОР превысило 200 человек

Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), погибших в секторе Газа в ходе обострения палестино-израильского конфликта, превысило 200 человек.

Число сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), погибших в секторе Газа в ходе обострения палестино-израильского конфликта, превысило 200 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении БАПОР со слов генерального комиссара организации Филиппе Лаззарини.

"Мы достигли трагической и катастрофической отметки, которую, как я надеялся, мы никогда не пересечем. С начала войны в октябре 2023 года мы потеряли 202 коллег из БАПОР, все убиты в Газе. Да упокоятся они с миром", - сказано в сообщении.