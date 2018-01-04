Число погибших при железнодорожной аварии в ЮАР увеличилось до 18 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате столкновения поезда и грузовика в ЮАР увеличилось до 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал eNCA со ссылкой на местную железнодорожную компанию Prasa.

Ранее сообщалось о 14 погибших. Ранения в результате инцидента получили 260 человек.

***17:49

Число пострадавших в результате железнодорожной аварии в ЮАР возросло до 260 человек, жертвами инцидента стали 12 человек, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Столкновение поезда с грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов и загорелись.

На поезде, следующем из Порт-Элизабет в Йоханнесбург, ехало 713 пассажиров.