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    Число погибших при железнодорожной аварии в ЮАР увеличилось до 18 - ОБНОВЛЕНО

    Поезд с пассажирами сошел с рельсов и загорелся

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате столкновения поезда и грузовика в ЮАР увеличилось до 18 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал eNCA со ссылкой на местную железнодорожную компанию Prasa.

    Ранее сообщалось о 14 погибших. Ранения в результате инцидента получили 260 человек.

    ***17:49

    Число пострадавших в результате железнодорожной аварии в ЮАР возросло до 260 человек, жертвами инцидента стали 12 человек, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Столкновение поезда с грузовиком произошло на участке между населенными пунктами Хенненман и Крунстад. После столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов и загорелись. 

    На поезде, следующем из Порт-Элизабет в Йоханнесбург, ехало 713 пассажиров.

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