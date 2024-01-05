Число погибших при землетрясениях в Японии возросло до 91

Число погибших при землетрясениях, которые продолжаются в Японии пятый день, возросло до 91.

Число погибших при землетрясениях, которые продолжаются в Японии пятый день, возросло до 91.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные региональных властей.

Экстренные службы также не могут установить местонахождение 179 человек. По последним данным, в результате землетрясений и их последствий более 250 жителей получили травмы различной степени тяжести. В зоне стихийного бедствия продолжается спасательно-поисковая операция, в которой задействованы Силы самообороны Японии. Спасатели 4 января обнаружили живой пожилую женщину, которая провела под завалами более 72 часов.

Наибольший ущерб понесла префектура Исикава: там разрушено более 250 домов, пожары уничтожили еще 200 построек. Местные власти предупреждают, что эти данные не являются окончательными, поскольку продолжается оценка масштаба ущерба.