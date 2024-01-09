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Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180

Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180 Число погибших при серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, увеличилось до 180.
Другие страны
9 января 2024 г. 08:03
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180

Число погибших при серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, увеличилось до 180.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, опубликованные властями префектуры Исикава.

Ранее сообщалось о 168 погибших. По меньшей мере 120 человек числятся пропавшими - экстренные службы не могут связаться, чтобы подтвердить их местоположение. Число пострадавших составляет 565 человек. В пунктах эвакуации продолжают находиться порядка 28 тыс. жителей районов, затронутых землетрясениями.

Больше всего от ударов стихии пострадала префектура Исикава: там полностью или частично разрушены по крайней мере 1 370 домов, пожары уничтожили более 300 построек.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 180 nəfərə çatıb
Версия на английском языке Central Japan quake death toll reaches 180, with 120 still missing

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