Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220

Число погибших при землетрясении в районе Ното в японской префектуре Исикава выросло до 220 человек.

Число погибших при землетрясении в районе Ното в японской префектуре Исикава выросло до 220 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NHK.

Ранения различной степени тяжести получили 1014 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Японии выросло до 215.

В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.