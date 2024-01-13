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Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220

Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220 Число погибших при землетрясении в районе Ното в японской префектуре Исикава выросло до 220 человек.
Другие страны
13 января 2024 г. 16:05
Число погибших при землетрясении в Японии достигло 220

Число погибших при землетрясении в районе Ното в японской префектуре Исикава выросло до 220 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NHK.

Ранения различной степени тяжести получили 1014 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате землетрясений в Японии выросло до 215.

В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.

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Версия на английском языке Death toll in Japan earthquake hits 220
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 220 nəfərə çatıb

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