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    Число погибших при землетрясении в Мексике увеличилось до 230 человек

    Увеличилось до 100 число погибших в Мехико, - написал Луис Фелипе Пуэнте

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 230 человек стали жертвами мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Мексике.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter.

    "Увеличилось до 100 число погибших в Мехико. Общее число (жертв составляет) 230 человек", - написал он.

    По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 7,1, находился в 111 км к югу от Мехико. После землетрясения было зафиксировано более 10 афтершоков.

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