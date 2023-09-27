Число погибших при землетрясении в Марокко приближается к 3 тысячам

Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 2 960 человек.

Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 2 960 человек.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил пресс-секретарь правительства страны Мустафа Байтас после заседания кабинета министров.

"Процесс подсчета разрушенных домов осуществляется на основе координации между различными акционерами. Правительство надеется завершить подсчет пострадавших домов к концу следующего месяца", - отметил Байтас.

По словам его представителя, после завершения процесса расчета ежемесячная выплата в размере 2 500 дирхамов (250 долларов США) будет выплачиваться каждой семье, пострадавшей от землетрясения, в течение года, начиная с сентября этого года.