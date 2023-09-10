Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 2 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2 тысячи человек.

Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 2 тысячи человек.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства внутренних дел королевства.

Ранее сообщалось о 1 305 погибших и 1 832 пострадавших.

"Число погибших увеличилось до 2 012, ранены более 2 059, из них 1 404 находятся в тяжелом состоянии", - отмечает ведомство.

Напомним, что вчера в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Согласно информации, эпицентр находился в 77 км к юго-западу от города Марракеша, где проживают 839 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.