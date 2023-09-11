Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2 862 человек

Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2 862, пострадали более 2,5 тыс.

Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2 862, пострадали более 2,5 тыс.

Как передает Report, об этом сообщает газета Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.

"Число погибших в результате землетрясения достигло 2 862, пострадавших - 2 562 человека", - говорится в сообщении газеты.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.