Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до семи

Число людей, погибших при землетрясении в Индонезии в пятницу, возросло до семи.

Число людей, погибших при землетрясении в Индонезии в пятницу, возросло до семи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на власти провинции Западная Суматра.

По их данным, еще 85 человек получили травмы. Около 5 тыс. жителей района, затронутого землетрясением, были вынуждены эвакуироваться.

Ранее сообщалось о двух погибших и десятках пострадавших.

В пятницу Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,0 на индонезийском острове Суматра. Эпицентр находился в 74 км к северо-западу от города Букиттинги (население 98,7 тыс. человек), расположенного в провинции Западная Суматра. Очаг залегал на глубине 30 км.