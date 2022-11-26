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Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 318

Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 318 Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Индонезии достигло 318.
Другие страны
26 ноября 2022 г. 20:43
Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 318

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Индонезии достигло 318.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям.

Ранее поступала информация о 310 жертвах. По данным службы, с тех пор были обнаружены тела еще восьми погибших, 14 человек числятся пропавшими без вести.

Агентство отмечает, что более 7,7 тыс. человек получили ранения, свыше 73 тыс. все еще не могут вернуться в свои жилища из-за последствий стихийного бедствия.

Землетрясение на территории острова Ява произошло 21 ноября. Эпицентр находился в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 5 км.

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