Число погибших при землетрясении в Гватемале увеличилось до пяти

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Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ До пяти человек увеличилось число жертв сильного землетрясения в Гватемале.

Как передает Report, об этом сообщила национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о двух погибших. Теперь известно, что всего погибли четыре женщины и один мужчина в департаментах Реталулеу, Кетсальтенанго и Сан-Маркос. Еще семь человек получили ранения, а число людей, которых затронула стихия, превысило 600 человек. Частично разрушено более 40 строений.

Магнитуда подземных толчков составила 6,6, эпицентр располагался в восьми километрах от города Тахумулько почти на границе с Мексикой. После основного подземного удара последовали еще около 10 реплик меньшей сил