Число погибших при землетрясении на Тайване возросло до 4 человек, 219 человек пострадали - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 4

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате землетрясения в городе Хуалянь в восточной части Тайваня увеличилось до четырех человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информационный портал «Сина».

Не менее 219 человек пострадали, еще 173 не выходят на связь.

***00:42

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате землетрясения на острове Тайвань увеличилось до 202 человек, погибли двое.

Как передает Report, об этом сообщает China Global Television Network.

Также сообщается, что пять зданий были разрушены или частично повреждены, включая, военный госпиталь.

Кроме того, без электроэнергии остались 702 жилых дома.

Ранее сообщалось о 188 пострадавших.

***23:13

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 188 человек пострадали и 2 погибли в результате сильного землетрясения в городе Хуалянь на востоке Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает государственный телеканал Китая CGTN.

Еще 29 человек по-прежнему остаются заблокированными в отеле Marshal города Хуалянь, несмотря на усилия спасателей. Отель частично обрушился и сильно накренился в результате мощных подземных толчков.

Кроме того, в общей сложности 567 зданий находятся без электричества. Также на острове ощущалось 14 афтершоков.

По данным СМИ, в результате сильных подземных толчков были частично или полностью разрушены как минимум пять зданий, повреждены мосты, дорожное покрытие, тротуары покрыты глубокими трещинами.

Минобороны Тайваня направило около 100 военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательной операции, в ближайшее время к ним должны присоединиться еще 250 солдат.

***21:05

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Здание отеля обрушилось в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло на востоке Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал TVBS.

Отель расположен в уезде Хуалянь. О жертвах землетрясения на данный момент не сообщается.

***20:33

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы вблизи города Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось.