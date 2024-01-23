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Число погибших при взрыве в здании в Газе израильских военных достигло 21 человека

Число погибших при взрыве в здании в Газе израильских военных достигло 21 человека Число израильских военнослужащих, погибших при взрыве в здании в секторе Газа, увеличилось до 21 человека.
Другие страны
23 января 2024 г. 11:25
Число погибших при взрыве в здании в Газе израильских военных достигло 21 человека

Число израильских военнослужащих, погибших при взрыве в здании в секторе Газа, увеличилось до 21 человека.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) со слов пресс-секретаря Армии обороны, бригадного генерала Даниэля Хагари.

Ранее телеканал i24 сообщал о по меньшей мере 10 погибших военнослужащих.

По словам пресс-секретаря ЦАХАЛ, военные проводили снос зданий и объектов радикального палестинского движения ХАМАС в 600 метрах от границы сектора Газа и Израиля, чтобы создать буферную зону. В это время бойцы ХАМАС атаковали с помощью РПГ танк, обеспечивавший безопасность военных, а в двух строениях одновременно раздались взрывы, из-за чего здания обрушились. В ЦАХАЛ предполагают, что взрывы произошли из-за срабатывания заложенной израильскими солдатами взрывчатки, однако причина произошедшего пока устанавливается.

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