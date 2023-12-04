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Число погибших при взрыве в университете на Филиппинах достигло 11

Число погибших при взрыве в университете на Филиппинах достигло 11 Число жертв теракта в университете на Филиппинах достигло 11, ранее сообщалось о трех погибших.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 06:36
Число погибших при взрыве в университете на Филиппинах достигло 11

Число жертв теракта в университете на Филиппинах достигло 11, ранее сообщалось о трех погибших.

Как передает Report, об этом пишет The Manila Times.

Взрыв произошел в городе Марави во время мессы в здании гимназии при Государственном университете Минданао. Сообщается о ранении еще 46 человек.

На Филиппинах теракт связывают с ликвидацией 11 высокопоставленных членов военизированной группировки Dawlah Islamiyah. Министр обороны Жилберту "Гибо" Теодоро-младший заявил, что к теракту причастна неназванная террористическая группировка.

По данным Reuters, ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.

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