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    Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике выросло до 114 человек

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике выросло до 114 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

    В больницах, преимущественно в столичных, остаются 33 человека, однако три пострадавших находятся в лечебном заведении в американском Техасе

    По последним данным, в госпиталях скончались от травм, нанесенных ожогами, 46 человек, уточнило министерство.

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