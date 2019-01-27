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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике выросло до 114 человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
В больницах, преимущественно в столичных, остаются 33 человека, однако три пострадавших находятся в лечебном заведении в американском Техасе.
По последним данным, в госпиталях скончались от травм, нанесенных ожогами, 46 человек, уточнило министерство.
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