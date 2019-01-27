Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике выросло до 114 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

В больницах, преимущественно в столичных, остаются 33 человека, однако три пострадавших находятся в лечебном заведении в американском Техасе.

По последним данным, в госпиталях скончались от травм, нанесенных ожогами, 46 человек, уточнило министерство.