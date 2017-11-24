Число погибших при взрыве в мечети в Египте достигло 235, еще 130 человек получили ранения - ОБНОВЛЕНО-4 - ФОТО

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Число жертв теракта в мечети на севере Синая в Египте возросло до 235 человек.
Как передает Report, об этом сообщило государственное египетское телевидение со ссылкой на прокуратуру.
***19:02
Число жертв теракта в мечети к западу от города эль-Ариш на севере Синая возросло до 200 человек, пострадали 130 человек.
Как передает Report, об этом сообщило государственное египетское телевидение.
***17:38
Жертвами атаки боевиков на мечеть на севере Синайского полуострова в пятницу в Египте стали 155 человек, около 80 пострадали.
Как сообщает Report, об этом заявило государственное телевидение Египта.
*** 17:03
Число погибших при взрыве в мечети в Египте достигло 85, еще 80 человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.
В связи с терактом в Египте объявлен трехдневный траур.
*** 15:44
По меньшей мере 50 человек погибли в результате атаки боевиков на мечеть на севере Синайского полуострова в Египте, сообщает Report со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Террористы подорвали бомбу во время пятничной молитвы.
Сообщается о 70 раненых.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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