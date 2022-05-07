Число погибших при взрыве в Гаване выросло до 25 человек

Не менее 25 человек погибли при взрыве в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы. Тела еще трех погибших обнаружили под завалами в субботу.

Не менее 25 человек погибли при взрыве в отеле "Саратога" в центре столицы Кубы. Тела еще трех погибших обнаружили под завалами в субботу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Кубинское агентство новостей.

Раннее сообщалось о 22 жертвах.

Согласно сведениям агентства, жители соседних домов эвакуированы, поврежденные строения будут восстановлены. По последним данным, в больницах находятся 64 пострадавших, в том числе 14 несовершеннолетних. Поисково-спасательная операция продолжается.

Сильный взрыв прогремел в пятницу утром в отеле "Саратога" напротив гаванского Капитолия. В качестве основной причины трагедии рассматривается несчастный случай. Предположительно, речь может идти об утечке газа при наладке оборудования.

06.51

Число погибших при взрыве в гаванском отеле Saratoga достигло 22, среди них один ребенок, 64 человека госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила администрация президента Кубы.

Взрыв газа в гаванской гостинице Saratoga произошел утром в пятницу. Взрывной волной разрушен фасад здания до пятого этажа, пострадали соседние строения. Власти назвали произошедшее несчастным случаем: газовое оборудование и подрядчики гостиницы имели необходимые разрешения и лицензии.

22:31

Сильный взрыв произошел в пятницу утром в гостинице "Саратога", расположенной напротив гаванского Капитолия.

Как передает Report со ссылкой на "Haber Global", погибли восемь человек, ранено около 30.

"Начался прием крови для раненых", - говорится в сообщении. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Власти в ходе начавшегося расследования исключили версию о теракте. В качестве основной причины рассматривается несчастный случай.

Разрушено как минимум два этажа здания. По информации источника, речь может идти о взрыве газа. Отмечается, что гостиница готовилась к открытию, проводились работы по наладке газового оборудования. Осуществляется эвакуация учащихся из близлежащей школы.

19:57

Сильным взрывом в Гаване разрушено здание гостиницы Saratoga, расположенной напротив Капитолия, есть пострадавшие.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, причина взрыва пока не известна, но по одной из версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.

"Мощный взрыв в отеле Saratoga в Гаване ранним утром потряс кубинскую столицу, причинив серьезный материальный ущерб и ранив нескольких человек", - сообщило издание Noticias Cuba. На снимках с места происшествия, которые публикуют в соцсетях, видно, что здание существенно разрушено. На месте работают спасатели, идет разбор завалов и эвакуация.

Отель Saratoga расположен в Старой Гаване, через дорогу от Капитолия. Он был построен в 1880 году и реконструирован в 2005.