Число погибших при взрыве пиротехники в Мексике возросло до 19 человек - ВИДЕО

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Число жертв взрывов мастерских по производству пиротехники в штате Мехико в четверг возросло до 19 человек, не менее 31 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные властей региона приводит телеканал Televisa.

В Тультепеке прогремели два взрыва, второй произошел в момент, когда прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи, полиции и пожарные расчеты оказывали помощь пострадавшим. В числе жертв оказались несколько пожарных и полицейских.