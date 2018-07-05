 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число погибших при взрыве пиротехники в Мексике возросло до 19 человек - ВИДЕО

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Число жертв взрывов мастерских по производству пиротехники в штате Мехико в четверг возросло до 19 человек, не менее 31 пострадали.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные властей региона приводит телеканал Televisa.

    В Тультепеке прогремели два взрыва, второй произошел в момент, когда прибывшие на место ЧП сотрудники скорой помощи, полиции и пожарные расчеты оказывали помощь пострадавшим. В числе жертв оказались несколько пожарных и полицейских.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi