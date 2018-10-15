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    Число погибших при взрыве нефтепровода в Нигерии достигло 60 человек

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва нефтепровода в нигерийском штате Абия на юго-востоке страны выросло до 60 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Eagle Online со ссылкой на национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA).

    Согласно изданию, координатор агентства Эванс Уго заявил, что инцидент может быть связан с недостаточным техническим обслуживанием нефтепровода. По его словам, во время происшествия местные жители пытались собрать нефть, выливавшуюся из нефтепровода, вместо того, чтобы оповестить властей об утечке.

    "Моя команда была на месте взрыва, и мы обнаружили, что жертвы инцидента воспользовались утечкой нефтепровода и черпали нефть, пока их не охватил огонь", — сказал Уго, призвав Нигерийскую национальную нефтяную корпорацию (NNPC), которой принадлежит нефтепровод, усилить охрану и проводить регулярное обслуживание систем.

    Взрыв произошел на прошлой неделе в пятницу.

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