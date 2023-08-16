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Число погибших при взрыве на юге Доминиканы возросло до 25

Число погибших при взрыве на юге Доминиканы возросло до 25 По меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва в провинции Сан-Кристобаль на юге Доминиканской Республики в понедельник.
Другие страны
16 августа 2023 г. 21:08
Число погибших при взрыве на юге Доминиканы возросло до 25

По меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва в провинции Сан-Кристобаль на юге Доминиканской Республики в понедельник.

Как передает Report, об этом местному телеканалу SIN сообщил заместитель директора Управления гражданской обороны страны Дельфин Родригес.

"Согласно информации национальной системы здравоохранения, уже известно о 25 скончавшихся, в том числе в больницах", - приводятся его слова на сайте телекомпании.

Ранее телеканал CNN Espanol со ссылкой на представительство Красного Креста в республике сообщал о 12 погибших и 65 пострадавших. Также по его данным, 55 человек числятся пропавшими без вести. Взрыв на заводе по производству пластмасс произошел в понедельник, власти ведут расследование причин инцидента.

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Версия на азербайджанском языке Dominikanda partlayışdan ölənlərin sayı 25-ə çatıb

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