Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике возросло до 96

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 96.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Universal.

Согласно информации, ещё 48 человек находятся в больницах.

ЧП в Мексике произошло 19 января. По данным властей, причиной инцидента могла стать незаконная врезка в трубопровод компании Pemex.

Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.

Ранее сообщалось о 91 погибшем.