 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике возросло до 96

    Согласно информации, ещё 48 человек находятся в больницах

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 96.

    Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Universal.

    Согласно информации, ещё 48 человек находятся в больницах.

    ЧП в Мексике произошло 19 января. По данным властей, причиной инцидента могла стать незаконная врезка в трубопровод компании Pemex.

    Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.

    Ранее сообщалось о 91 погибшем.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi