Число погибших при взрыве на трубопроводе в Мексике возросло до 96

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 96.
Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Universal.
Согласно информации, ещё 48 человек находятся в больницах.
ЧП в Мексике произошло 19 января. По данным властей, причиной инцидента могла стать незаконная врезка в трубопровод компании Pemex.
Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.
Ранее сообщалось о 91 погибшем.
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