Число погибших при взрыве бензовоза в Гаити увеличилось до 60

Число погибших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере Гаити возросло до 60.
Повреждения получили более 20 зданий вблизи места взрыва. Власти Гаити объявили трехдневный национальный траур.
"От имени моего правительства и всего населения Гаити, включая диаспору, я выражаю искренние соболезнования родственникам жертв, а также всем тем, кто прямо или косвенно пострадал от этой трагедии. На всей территории будет объявлен трехдневный национальный траур", - написал премьер-министр Гаити Ариэль Анри в Twitter.
По предварительным данным, автоцистерна перевернулась на дороге около полуночи по местному времени (около 09:00, бакинское время), прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого произошел взрыв, который привел к человеческим и материальным жертвам. Около 50 получивших ожоги находятся в больницах.