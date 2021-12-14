Число погибших при взрыве бензовоза в Гаити увеличилось до 60

Число погибших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере Гаити возросло до 60.

Число погибших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере Гаити возросло до 60.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает газета Le Nouvelliste, ссылаясь на представителя местных властей.

Повреждения получили более 20 зданий вблизи места взрыва. Власти Гаити объявили трехдневный национальный траур.

"От имени моего правительства и всего населения Гаити, включая диаспору, я выражаю искренние соболезнования родственникам жертв, а также всем тем, кто прямо или косвенно пострадал от этой трагедии. На всей территории будет объявлен трехдневный национальный траур", - написал премьер-министр Гаити Ариэль Анри в Twitter.

По предварительным данным, автоцистерна перевернулась на дороге около полуночи по местному времени (около 09:00, бакинское время), прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого произошел взрыв, который привел к человеческим и материальным жертвам. Около 50 получивших ожоги находятся в больницах.