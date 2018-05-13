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    Число погибших при взрывах в Индонезии возросло до 6, еще 35 пострадали - ОБНОВЛЕНО - 2

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ По последним данным, 6 человек погибли, 35 пострадали при взрывах в трех церквях Индонезии.

    Как передает Report, об этом агентство Синьхуа сообщает со ссылкой на представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры.

    *** 07:32

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве в церквях в трех христианских церквях индонезийского города Сурабая возросло до четырех человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Detik News со ссылкой на полицию города 

    ***06:23

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения при взрыве в церкви на острове Ява в Индонезии.

    Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Suara.

    По данным радиостанции, бомба взорвалась у ворот церкви Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в Индонезии. Взрыв произошел около 6.30 утра по местному времени.

    Также отмечается, что второй взрыв прогремел в другой церкви города. Число пострадавших при втором взрыве не сообщается.

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