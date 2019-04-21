Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 215 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 8

По меньшей мере 215 человек погибли в результате восьми взрывов, прогремевших в воскресенье в Коломбо и других городах Шри-Ланки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал News 1ST.

По данным портала Sina, по меньшей мере два гражданина Китая стали жертвами взрывов.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок в Twitter сообщил, что как минимум погиб один голландец. "Шокированы ужасными атаками, осуществленными в пасхальное воскресенье на Шри-Ланке, - написал он. - Наши мысли с жертвами трагедии, среди которых, по полученной к настоящему времени информации, имеется один подданный страны".

"Нидерланды выражают сердечные соболезнования населению Шри-Ланки. Мы с вами", - добавил министр.

**16:24

По меньшей мере 207 человек погибло в серии из восьми взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал News 1ST.

Ранее говорилось о 190 погибших и более 500 раненых.

**13:36

Седьмой взрыв прогремел в воскресенье в пригороде столицы Шри-Ланки Коломбо.

Как сообщает телеканал NDTV, взрыв произошел в районе столичного зоопарка.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

О пострадавших в результате этого взрыва пока не сообщается.

В свою очередь, местные СМИ сообщают, что произошел восьмой взрыв.

Шесть взрывов ранее прогремели в трех отелях и трех церквях в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо. По последним данным, погибло более 185 человек. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Число же погибших в результате шести взрывов в отелях и церквях на Шри-Ланке достигло 185, почти 500 человек пострадали, сообщает местный телеканал News 1st.

Ранее сообщалось о 160 погибших и более 360 пострадавших.

По информации телеканала, все пасхальные службы в районе столицы Шри-Ланки города Коломбо отменены. Шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание.

**11:24

Число жертв серии взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке во время празднования Пасхи, достигло 160 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал News 1ST.

Не менее девяти иностранцев погибли в результате взрывов, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о 52 погибших и 300 раненых.

Взрывы практически одновременно прогремели в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

**10:07

По меньшей мере 52 человека погибли, несколько сотен получили ранения в результате шести взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования Пасхи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Франс Пресс. Ранее сообщалось о 42 погибших и 300 раненых.

Взрывы практически одновременно прогремели в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

**09:43

По меньшей мере 42 человека погибли в результате взрывов в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо и в других частях страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о не менее 20 погибших и 280 пострадавших.

Как передавало агентство Франс Пресс, в общей сложности в церквях и отелях на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов - в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны, в частности, в городе Негомбо.



**09:23

Добавлены подробности.

По меньшей мере 20 человек погибли, еще 160 получили ранения в результате шести взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования Пасхи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщает AFP со ссылкой на полицию, взрывы произошли в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

**08:54

По меньшей мере 80 человек получили ранения при взрывах в воскресенье в церквях во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP со ссылкой на медиков.

Агентство ANI сообщает, что взрывы произошли в двух церквях.

Информация о состоянии раненых пока не поступала.

В свою очередь агентство Reuters сообщает о двух взрывах в отелях в столице Шри-Ланки Коломбо.