Число погибших при взрывах мечети в Афганистане увеличилось до 62 - ОБНОВЛЕНО - 3

Число погибших в результате двух взрывов во время пятничной молитвы в мечети в Афганистане увеличились до 62 человек.

Как передает Report со ссылкой на TOLO News, об этом сообщил официальный представитель губернатора провинции Нангархар Атауллах Хогьяни.

По его словам, количество пострадавших от взрывов - около 60 человек.

***16:33

Число погибших в результате взрывов мечети в Афганистане увеличилось до 31, десятки ранены, передает Report со ссылкой на агентство Пажвак.

"Местные органы здравоохранения сообщили, что 31 тело и десятки раненых были отправлены в больницы", - сообщило агентство в Twitter.

Отмечается, что ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. В результате взрыва обрушилась крыша мечети.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

***15:06



Не менее 17 человек стали жертвами двух взрывов в мечети в провинции Нангархар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TOLO News.

Отмечается, что количество пострадавших от взрывов - около 50 человек.

***14:49

Ракеты попали в здание мечети в Афганистане во время пятничной молитвы.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что могут быть жертвы теракты.