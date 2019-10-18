Число погибших при взрывах мечети в Афганистане увеличилось до 62 - ОБНОВЛЕНО - 3

Число погибших в результате двух взрывов во время пятничной молитвы в мечети в Афганистане увеличились до 62 человек.
Как передает Report со ссылкой на TOLO News, об этом сообщил официальный представитель губернатора провинции Нангархар Атауллах Хогьяни.
По его словам, количество пострадавших от взрывов - около 60 человек.
***16:33
Число погибших в результате взрывов мечети в Афганистане увеличилось до 31, десятки ранены, передает Report со ссылкой на агентство Пажвак.
"Местные органы здравоохранения сообщили, что 31 тело и десятки раненых были отправлены в больницы", - сообщило агентство в Twitter.
Отмечается, что ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. В результате взрыва обрушилась крыша мечети.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
***15:06
Не менее 17 человек стали жертвами двух взрывов в мечети в провинции Нангархар.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TOLO News.
Отмечается, что количество пострадавших от взрывов - около 50 человек.
***14:49
Ракеты попали в здание мечети в Афганистане во время пятничной молитвы.
Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что могут быть жертвы теракты.
Tural AsadiАвтор новости