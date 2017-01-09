Число погибших при восхождении на вулкан в Гватемале возросло до 6 человек

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Число погибших от холода при восхождении на вулкан Акатенанго в Гватемале возросло до шести человек.

Как передает Report, об этом сoобшил портал Prensa Libre.

Две туристические группы отправились на вулкан утром в минувшую субботу, однако затем температура воздуха резко понизилась, и начался сильный ветер, которые сорвал установленные палатки.

Среди погибших — две спортсменки из национальной ассоциации атлетики Гватемалы Яхайра Ролдан и Лусия Санчес. Пока известно о двух спасенных людях, операция с участием местных спасательных служб продолжается.

Ранее сообщалось о гибели как минимум трех туристов.