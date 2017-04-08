Число погибших при ударе ВВС коалиции в Ракке выросло до 15

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Число мирных жителей села Хунейда в провинции Ракка на севере Сирии, погибших при авиаударе международной коалиции, выросло до 15-ти, среди них трое детей и женщины.

Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости со ссылкой на сирийская государственная телерадиокомпания.

"В западной части провинции Ракка ВВС международной коалиции подвергли бомбардировке селение Хунейда. Погибли 15 мирных жителей, среди них трое детей и женщины", — сообщил телеканал.

Ранее сообщалось о десяти погибших.

Коалиция во главе с США наносит удары в районе Ракки для поддержки "Сирийских демократических сил" против группировки ИГ .