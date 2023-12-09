Число погибших при ударе циклона по юго-восточной Индии достигло 24 человек

Не менее 24 человек погибли в штате Тамилнад на юго-востоке Индии из-за мощного циклона "Мичаунг".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание The Times of India.
Циклон "Мичаунг" обрушился на побережье Тамилнада в начале недели. Он принес мощные ливни, которые парализовали жизнь в Ченнаи и пригородах. Затопленными оказались несколько районов центрального в регионе города Ченнаи.
Сейчас циклон потерял силу и по мере схода воды местные жители находят тела погибших. Из-за этого точные официальные данные о числе жертв стихии пока не приводятся.
Как сообщала ранее полиция Ченнаи, на который пришелся основной удар стихии, больше всего людей погибло из-за утоплений в низинных районах и ударов электрическим током при падении проводов линий электропередачи, несколько человек при этом удалось спасти.