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Число погибших при ударе БПЛА по военному училищу в Хомсе возросло до 11

Число погибших при ударе БПЛА по военному училищу в Хомсе возросло до 11 Число жертв удара беспилотника по военному училищу в сирийском городе Хомс достигло 11. Атака была предпринята в момент окончания церемонии выпуска курсантов.
Другие страны
5 октября 2023 г. 17:06
Число погибших при ударе БПЛА по военному училищу в Хомсе возросло до 11

Число жертв удара беспилотника по военному училищу в сирийском городе Хомс достигло 11. Атака была предпринята в момент окончания церемонии выпуска курсантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Al Hadath.

Ранее этот телеканал сообщал о 54 погибших, однако позднее скорректировал свои данные. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Сирийский телеканал Al Ekhbaryia уточнил, что большинство жертв и пострадавших - родственники сирийских военных, которые были приглашены в училище. Торжественное мероприятие было приурочено к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года.

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Версия на английском языке Dozens of casualties in drone strike on Syrian military college
Версия на азербайджанском языке Suriyada hərbi məktəbə PUA endirilib, ölənlər var

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