Число погибших при ударе БПЛА по военному училищу в Хомсе возросло до 11

Число жертв удара беспилотника по военному училищу в сирийском городе Хомс достигло 11. Атака была предпринята в момент окончания церемонии выпуска курсантов.

Число жертв удара беспилотника по военному училищу в сирийском городе Хомс достигло 11. Атака была предпринята в момент окончания церемонии выпуска курсантов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Al Hadath.

Ранее этот телеканал сообщал о 54 погибших, однако позднее скорректировал свои данные. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Сирийский телеканал Al Ekhbaryia уточнил, что большинство жертв и пострадавших - родственники сирийских военных, которые были приглашены в училище. Торжественное мероприятие было приурочено к 50-й годовщине арабо-израильской войны 1973 года.