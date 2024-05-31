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Число погибших при ударах США и Британии по Йемену достигло 16 человек

Число погибших при ударах США и Британии по Йемену достигло 16 человек Число погибших в результате ударов военной авиации США и Великобритании по Йемену в ночь с четверга на пятницу достигло 16 человек.
Другие страны
31 мая 2024 г. 15:46
Число погибших при ударах США и Британии по Йемену достигло 16 человек

Число погибших в результате ударов военной авиации США и Великобритании по Йемену в ночь с четверга на пятницу достигло 16 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении военного представителя правящего на севере Йемена мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" Яхья Сариа.

"В результате рейдов на Ходейду было убито 16 человек и 41 ранен, включая погибших и раненых среди гражданских лиц во время налетов на гражданские объекты, в том числе здание радиостанции Ходейды перед больницей Ас-Савра и здание береговой охраны в порту Ас-Салиф", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что истребители США и Великобритании нанесли 13 ударов по объектам в трех провинциях Йемена, в том числе четыре удара по столице Сане после серии нападений хуситов на корабли в Красном и Аравийском морях.

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Версия на английском языке Death toll rises to 16 in US-UK bombing campaign on Yemen

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