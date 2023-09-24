Число погибших при теракте в Сомали возросло до 21

Число погибших при теракте на КПП в центральной части Сомали возросло до 21.

Число погибших при теракте на КПП в центральной части Сомали возросло до 21.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщил сомалийский полицейский Ахмед Яре Адан.

"Число погибших в результате взрыва увеличилось с 13 до 21 после обнаружения под обломками зданий новых тел", - передает агентство слова полицейского.

Кроме того, по меньшей мере 45 человек получили ранения. Поиски пропавших продолжаются.

Взрыв на контрольно-пропускном пункте в городе Беледуэйн произошел 23 сентября. Террорист-смертник вел грузовик, начиненный взрывчаткой. В результате инцидента десятки людей остались в ловушке под грудами кирпича и бетона.