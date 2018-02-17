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    Число погибших при теракте в Нигерии возросло до 22 человек - ОБНОВЛЕНО

    В момент взрывов на рынке было много людей

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате нападения террористов-смертников на рынок в Нигерии возросло до 22 человек, еще 28 получили ранения, передает Report со ссылкой на Синьхуа.

    Отметим, что накануне вечером трое террористов-смертников привели в действие взрывные устройства на рынке в городе Кондюга в штате Борно.

    По словам очевидца, в момент взрывов на рынке было много людей.

    ***11:14

    Не менее 15 человек погибли, еще 18 пострадали при нападении троих террористов-смертников на рынок на северо-востоке Нигерии накануне вечером, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Нападение произошло в городе Кондюга в штате Борно. Свидетель сообщил, что инцидент произошел около 19.00 по местному времени (22.00 по Баку).

    Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям страны заявил, что пострадавших доставили в больницы.

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