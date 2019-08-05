Число погибших при стрельбе в Техасе и Огайо возросло до 30

В результате массовой стрельбы в американских штатах Техас и Огайо 3 и 4 августа, по последним данным, погибли 30 человек, следует из заявления полиции города Эль-Пасо, передает Report со ссылкой на RT.

Согласно данным полиции, один из пострадавших в результате стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо скончался в больнице.

«С сожалением информируем, что погибших стало на одного больше», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Ранее число пострадавших при стрельбе в Дейтоне достигло 32 человек.