​Число погибших при стрельбе в Канаде увеличилось до 23

Число жертв массовой стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 23.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канадская полиция.

"Погибло 23 человека, включая одну жертву в возрасте 17 лет," - говорится в сообщении.

Также среди погибших офицер канадской полиции, работавшая в ней 23 года.

Канадская полиция ранее сообщала, что 51-летний Габриэл Уортман открыл вечером 18 апреля огонь по людям в городе Портапик и в некоторых других населенных пунктах. Полиция вела погоню за преступником примерно 12 часов, операция закончилась на следующий день утром близ города Галифакс. Уортман был одет в форму, похожую на полицейскую, но сотрудником правоохранительных органов он не был. Уортман в результате операции был ликвидирован, его мотивы пока не известны.