Число погибших при стрельбе в Иллинойсе мексиканцев возросло до двух

Мексиканец, получивший тяжелые ранения при стрельбе в городе Хайленд-Парк в штате Иллинойс в США в понедельник, умер в больнице.

Мексиканец, получивший тяжелые ранения при стрельбе в городе Хайленд-Парк в штате Иллинойс в США в понедельник, умер в больнице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду в Twitter глава генерального консульства латиноамериканской страны в Чикаго Рейна Торрес.

"С прискорбием информируем о том, что второй человек мексиканского происхождения умер этим утром из-за последствий стрельбы в городе Хайленд-Парк, - говорится в записи. - Выражаем солидарность с его семьей и друзьями, консульство продолжит оказывать им всю необходимую помощь".

Напомним, что при стрельбе в Хайленд-Парке, пригороде Чикаго, во время парада по случаю Дня независимости США погибли семь человек, 26 были доставлены в больницы. Подозреваемому - 22-летнему Роберту Кримо - удалось скрыться с места преступления, однако позднее полицейские смогли его поймать.

Окружной прокурор Эрик Райнхарт заявил, что Кримо признался в содеянном, суд постановил поместить его под стражу без права на освобождение под залог. Во вторник ему были предъявлены обвинения в убийстве семи человек, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения.