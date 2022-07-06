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Число погибших при стрельбе на параде близ Чикаго увеличилось до 7

Число погибших при стрельбе на параде близ Чикаго увеличилось до 7 Число погибших в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго Хайленд-Парк (штат Иллинойс, США) увеличилось до семи человек.
Другие страны
6 июля 2022 г. 02:34
Число погибших при стрельбе на параде близ Чикаго увеличилось до 7

Число погибших в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго Хайленд-Парк (штат Иллинойс, США) увеличилось до семи человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на мэра Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг.

В понедельник утром при стрельбе в Хайленд-Парке во время парада по случаю Дня независимости США произошел инцидент со стрельбой. Первоначально отмечалось о шести погибших. В больницы доставили 26 человек. Подозреваемому - 22-летнему Роберту Кримо - удалось скрыться с места происшествия. Позднее полицейские заявили, что задержали его.

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