Число погибших при стрельбе на параде близ Чикаго увеличилось до 7

Число погибших в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго Хайленд-Парк (штат Иллинойс, США) увеличилось до семи человек.

Число погибших в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в пригороде Чикаго Хайленд-Парк (штат Иллинойс, США) увеличилось до семи человек.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на мэра Хайленд-Парка Нэнси Ротеринг.

В понедельник утром при стрельбе в Хайленд-Парке во время парада по случаю Дня независимости США произошел инцидент со стрельбой. Первоначально отмечалось о шести погибших. В больницы доставили 26 человек. Подозреваемому - 22-летнему Роберту Кримо - удалось скрыться с места происшествия. Позднее полицейские заявили, что задержали его.