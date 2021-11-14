Число погибших при столкновениях в тюрьме Эквадора возросло до 68

Число погибших в результате беспорядков и столкновений в тюрьме в городе Гуаякиль на западе Эквадора увеличилось до 68.

Число погибших в результате беспорядков и столкновений в тюрьме в городе Гуаякиль на западе Эквадора увеличилось до 68.

Как передает Report, об этом сообщили местные СМИ.

Еще 12 человек получили ранения.

Власти отмечают, что причиной перестрелки стал конфликт между представителями разных банд, находящимися в тюрьме. Беспорядки и столкновения в тюрьме начались вечером в пятницу.

Это не первый кровавый инцидент. Так, 28 сентября в колонии произошли столкновения между представителями различных преступных группировок. По официальным данным, в ходе беспорядков погибли 119 заключенных. Президент Гильермо Лассо объявил 60-дневное чрезвычайное положение в пенитенциарной системе страны.