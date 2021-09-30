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Число погибших при столкновениях в тюрьме Эквадора превысило 100

Число погибших при столкновениях в тюрьме Эквадора превысило 100 Более 100 человек погибли и 52 пострадали в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны.
Другие страны
30 сентября 2021 г. 05:56
Число погибших при столкновениях в тюрьме Эквадора превысило 100
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Более 100 человек погибли и 52 пострадали в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду в Twitter национальная служба по вопросам, касающихся заключенных.

"Служба сообщает, что к настоящему моменту была подтверждена гибель более 100 человек и ранение 52 человек во время инцидентов, произошедших 28 сентября в тюрьме Гуайяс", - говорится в сообщении.

В связи с ситуацией в тюрьме президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в пенитенциарной системе страны на 60 дней.

По данным властей, причиной перестрелки в тюрьме стал конфликт между представителями разных банд. Ситуация в учреждении была взята под контроль.

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Версия на азербайджанском языке Ekvadorda həbsxanada atışma zamanı 100-dən çox şəxs ölüb

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