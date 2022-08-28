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Число погибших при столкновениях в Триполи возросло до 23, ранены 140 человек

Число погибших при столкновениях в Триполи возросло до 23, ранены 140 человек Число погибших в столкновениях двух вооруженных группировок в столице Ливии Триполи возросло до 23, а количество раненых - до 140.
Другие страны
28 августа 2022 г. 09:28
Число погибших при столкновениях в Триполи возросло до 23, ранены 140 человек

Число погибших в столкновениях двух вооруженных группировок в столице Ливии Триполи возросло до 23, а количество раненых - до 140.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно заявлению министерства здравоохранения Ливии, число погибших в результате начавшихся вчера утром в Триполи столкновений между двумя группировками, действующими на западе страны увеличилось до 23, а число раненых - до 140 человек.

Посольство США в Триполи отмечает, что оно глубоко обеспокоено ожесточенными столкновениями, повлекшими гибель мирных жителей в Триполи.

Правительство национального единства Ливии также осудил вооруженные атаки в Триполи.

Напомним, что столкновения, начавшиеся вчера утром в столичных районах Бин Гашир и Сарим, в последующие часы распространились на центральные районы города, такие как проспект Джумхуриййет и Дахра.

Из-за обострения конфликта министерство образования Ливии объявило об отмене выпускных экзаменов в средних школах, а ливийская авиакомпания "Libyan Wings" временно приостановила полеты в Турцию и Тунис.

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