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Число погибших при столкновениях в Судане мирных жителей возросло до 822

Число погибших при столкновениях в Судане мирных жителей возросло до 822 Число погибших при столкновениях в Судане мирных жителей возросло до 822.
Другие страны
16 мая 2023 г. 12:49
Число погибших при столкновениях в Судане мирных жителей возросло до 822

Число погибших при столкновениях в Судане мирных жителей возросло до 822.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Синдикат суданских врачей.

"Число погибших среди гражданского населения возросло до 822 с начала столкновений", - приводит телеканал Sky News Arabia заявление организации. 2 мая медики сообщали, что жертвами конфликта стали 447 человек, ранены более 2,2 тыс.

Напомним, что в Судане, который является третьей по величине страной Африки, 15 апреля начались столкновения между силами быстрого реагирования (спецназ) и государственной армией. Стороны несколько раз пытались договориться о прекращении огня.

Однако, ранее сообщалось, что перемирие в стране соблюдается в недостаточной степени.

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