Число погибших при столкновениях в Судане мирных жителей возросло до 822

Число погибших при столкновениях в Судане мирных жителей возросло до 822.

Число погибших при столкновениях в Судане мирных жителей возросло до 822.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Синдикат суданских врачей.

"Число погибших среди гражданского населения возросло до 822 с начала столкновений", - приводит телеканал Sky News Arabia заявление организации. 2 мая медики сообщали, что жертвами конфликта стали 447 человек, ранены более 2,2 тыс.

Напомним, что в Судане, который является третьей по величине страной Африки, 15 апреля начались столкновения между силами быстрого реагирования (спецназ) и государственной армией. Стороны несколько раз пытались договориться о прекращении огня.

Однако, ранее сообщалось, что перемирие в стране соблюдается в недостаточной степени.