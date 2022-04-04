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Число погибших при столкновении в тюрьме в Эквадоре возросло до 20

Число погибших при столкновении в тюрьме в Эквадоре возросло до 20 Число погибших в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Куэнка на юге страны, возросло до 20.
Другие страны
4 апреля 2022 г. 07:50
Число погибших при столкновении в тюрьме в Эквадоре возросло до 20

Число погибших в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Куэнка на юге страны, возросло до 20.

Как передает Report, об этом отмечает пресс-служба правительства страны в Twitter.

"20 погибших были доставлены в Центр судебной медицины Куэнки. Мы просим граждан получать информацию по официальным каналам", - говорится в заявлении. Ранее сообщалось об 11 жертвах.

По меньшей мере еще 10 заключенных получили ранения, 52 удалось сбежать. Причиной столкновений могло стать соперничество между представителями различных криминальных группировок. Полиция в настоящий момент работает над восстановлением порядка в пенитенциарном учреждении, в операции задействовано также более 200 военных.

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Версия на азербайджанском языке Ekvadorda həbsxanada toqquşma zamanı 20 nəfər öldürülüb

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