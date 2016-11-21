Число погибших при крушении поезда в Индии достигло 133 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших при сходе вагонов пассажирского поезда с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш достигло 133, сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ.

На настоящий момент опознаны тела 80 человек. Все они являются гражданами Индии, жителями четырех штатов — Уттар-Прадеш (45 человек), Мадхья-Прадеш (20), Бихара (14) и Махараштры (один).

Причина происшествия до сих пор не известна. Чиновники в профильных ведомства предполагают, что причиной могла стать поломка одного из рельсов.

*** 17:42

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших при железнодорожном крушении на севере Индии достигло 116 человек, спасатели продолжают работу, несмотря на наступившую темноту.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

По данным телеканала, число пострадавших составило около 200 человек. Спасатели полагают, что число погибших и пострадавших может еще вырасти, поскольку им пока не удалось проникнуть в несколько купе сошедшего с рельсов поезда.

14 вагонов пассажирского состава, направлявшегося по маршруту Индор - Патна, сошли с рельсов в северном штате Уттар-Прадеш. Трагедия произошла в районе станции Пухрайан в 100 км от города Канпура около 3:00 часов утра (00:30 мск), когда большинство пассажиров спали.

В спасательных работах принимают участие несколько сотен человек, в том числе военнослужащие и полицейские, задействована тяжелая техника, в том числе автокраны. Раненых доставляют в ближайшие больницы, на месте работают более 30 машин скорой помощи. Причины, приведшие к аварии, еще выясняются, однако в качестве основной версии пока рассматривается перелом рельса.

***10:02

Число погибших при сходе вагонов пассажирского поезда с рельсов на севере Индии достигло 91.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 60 погибших и более 150 пострадавших.

В ночь на воскресенье в штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов скорый поезд Индор-Патна. Точная причина происшествия пока не установлена, известно, что с рельсов сошли 14 вагонов состава.