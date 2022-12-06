Число погибших при сходе оползня на автобус в Колумбии возросло до 34

Сход оползня на дорогу в воскресенье в департаменте Рисаральда на западе Колумбии унес жизни 34 человек, еще 9 получили травмы.

Сход оползня на дорогу в воскресенье в департаменте Рисаральда на западе Колумбии унес жизни 34 человек, еще 9 получили травмы.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Caracol со ссылкой на главу регионального управления по чрезвычайным ситуациям Диану Рамирес, которая представила доклад по итогам поисково-спасательных работ.

Сместившиеся из-за дождей массы горных пород обрушились 4 декабря на автобус и несколько автомобилей в районе Пуэбло-Рико. "В автобусе находились 37 человек, из которых 34 погибли", - сказала Рамирес. По ее словам, в числе жертв оказались 9 детей. Кроме того, пострадали еще 9 человек, следовавших на борту другого транспортного средства. Большинство из них получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась.

Расчистка завалов на месте трагедии продлилась порядка 30 часов.