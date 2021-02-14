Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 50

Число погибших при обрушении на прошлой неделе ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 50

Число погибших при обрушении на прошлой неделе ледника в индийском штате Уттаракханд достигло 50.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

По данным МВД Индии, сошедший 7 февраля ледник привел к подъему уровня воды в реке Ришиганга, которая смыла одноименную гидроэлектростанцию мощностью 13,2 МВт. Внезапное наводнение также причинило вред строящейся гидроэлектростанции компании NTPC (крупнейшая энергетическая компания Индии) мощностью 520 МВт в Таповане на реке Дхаулиганга.

Согласно последним данным, пропавшими без вести продолжают числиться 150 человек. В поисковой операции принимают участие национальные и местные спасатели, сотрудники индо-тибетской полиции и военные.