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Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 14

Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 14 По-прежнему нет информации о примерно 170 пропавших людях
Другие страны
8 февраля 2021 г. 09:27
Число погибших при сходе ледника в Индии выросло до 14
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Не менее 14 человек погибли и еще порядка 170 числятся пропавшими без вести в северном штате Уттаракханд из-за схода ледника и вызванного им наводнения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на данные местных властей.

Ранее Государственный центр по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщал о семи погибших.

По-прежнему нет информации о примерно 170 пропавших людях. Еще около тридцати человек оказались зажатыми в туннеле длиной около 2,5 км, спасательные группы работали всю ночь, чтобы спасти их, но пока пройти к запертым людям не удалось.

По последним данным, пограничники в воскресенье спасли 12 человек, оказавшихся в еще одной ловушке в другом недостроенном туннеле. Ранее сообщалось, что оттуда было вызволено 16 человек.

Ледник сошел утром в воскресенье в районе реки Дхаулиганги, одного из рукавов Ганга.

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