Число погибших при сходе ледника в Индии достигло 61

Ранее сообщалось о 53 погибших

Число погибших в результате схода ледника, который произошел в штате Уттаракханд на севере Индии 7 февраля, достигло 61.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

15 февраля информагентство ANI сообщало о 53 погибших.

Судьба более 140 человек до сих пор неизвестна. Пока опознано только 31 тело. Власти также отмечают, что спасатели находят отдельные фрагменты тел, поэтому многие из тех, кто считается пропавшим, могут быть погибшими.

Ледник сошел утром в воскресенье 7 февраля в долине реки Дхаулиганги в округе Чамоли, где сооружается гидроэлектростанция мощностью 520 МВт.