О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число погибших при сходе ледника в Индии достигло 61

Число погибших при сходе ледника в Индии достигло 61 Ранее сообщалось о 53 погибших
Другие страны
18 февраля 2021 г. 20:46
Число погибших при сходе ледника в Индии достигло 61

Число погибших в результате схода ледника, который произошел в штате Уттаракханд на севере Индии 7 февраля, достигло 61.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.

15 февраля информагентство ANI сообщало о 53 погибших.

Судьба более 140 человек до сих пор неизвестна. Пока опознано только 31 тело. Власти также отмечают, что спасатели находят отдельные фрагменты тел, поэтому многие из тех, кто считается пропавшим, могут быть погибшими.

Ледник сошел утром в воскресенье 7 февраля в долине реки Дхаулиганги в округе Чамоли, где сооружается гидроэлектростанция мощностью 520 МВт.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
17 февраля 2021 г. 00:00
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
17 февраля 2021 г. 10:07
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
16 февраля 2021 г. 13:47
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
15 февраля 2021 г. 01:08
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
12 февраля 2021 г. 13:34
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi